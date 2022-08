Approvato dalla giunta del Comune di Genova il progetto di manutenzione straordinaria di tombinature, argini, ponti, impalcati e altre opere idrauliche.

La proposta è del vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Pietro Piciocchi,

«Con uno stanziamento di 500.000 euro – spiega Piciocchi – avvieremo una serie di interventi, tramite accordo quadro, per andare a sanare alcune criticità sul territorio per la messa in sicurezza dal punto di vista idrogeologico prima della stagione autunnale e delle prevedibili piogge».