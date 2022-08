Arcaplanet apre un nuovo punto vendita in Veneto, a Treviso, all’interno del parco commerciale Canova, in Via Noalese. L’insegna del pet care con sede a Carasco conta oltre 390 punti vendita in tutta Italia, oltre a un canale e-commerce e circa 2.000 dipendenti.

Arcaplanet raggiunge così quota 30 punti vendita in Veneto, diventando un polo importante per l’azienda grazie alla presenza di numerosi pet store.

L’azienda viene nuovamente premiata dalla fiducia che i pet lover ripongono in essa: sono oltre un milione in tutta Italia i clienti iscritti ad “Arcaclub”, il programma fedeltà Arcaplanet che garantisce una serie di vantaggi a livello di scontistica a punti e servizi personalizzati.

Forte della più articolata presenza e capillarità del settore nella penisola, maturata in oltre 25 anni di attività, il brand continua il proprio percorso di sviluppo.

Posizionato in un’area commerciale strategica il nuovo store, che verrà inaugurato il 31 agosto, ha una superficie di vendita di circa 700 mq ed è dotato di parcheggio.

Arcaplanet conta su un grande team di giovani professionisti: in questa occasione saranno 3 le nuove risorse formate.

L’azienda prevede per tutte le proprie risorse percorsi strutturati di formazione in academy tenuti da esperti di settore come veterinari, addestratori, comportamentisti e nutrizionisti. Più in particolare la formazione in Arcaplanet si articola in 3 momenti: il primo mira a un inserimento efficiente cui segue una formazione continua per garantire lo sviluppo delle competenze e il necessario aggiornamento. Il terzo step è focalizzato sullo sviluppo dei talenti con l’obiettivo di avviarli alla carriera manageriale.

L’indirizzo del nuovo pet store Arcaplanet di Treviso è Via Noalese, 72C e rispetterà i seguenti orari: da lunedì a domenica dalle 9:00 alle 21:00 con orario continuato.