A causa dei lavori di riqualificazione e messa in sicurezza che interesseranno, a partire da settembre, la scuola primaria Umberto I di Sampierdicanne, le cinque classi dell’istituto verranno trasferite nelle aule del campus Gianelli.

La struttura continuerà a ospitare anche una sezione della scuola dell’infanzia Mazzini del comprensivo Chiavari I, visto il costante incremento del numero degli iscritti.

«Come amministrazione ci siamo attivati da subito per trovare una soluzione con spazi adeguati per le classi di Sampierdicanne – spiega l’assessore all’istruzione e vicesindaco, Michela Canepa –, individuando presso l’istituto Gianelli sei aule e due locali polifunzionali. Allo stesso tempo, per agevolare le famiglie abbiamo stabilito una riduzione della tariffa del trasporto pubblico per i bambini che frequentavano il plesso originario, residenti a Chiavari, che passa da 250 euro a 125 euro per il primo figlio, a 75 per il secondo e a 50 euro per i successivi i cui nuclei familiari possiedono un Isee sino a 3.100 euro. Abbiamo, inoltre, mantenuto il contratto già in essere con il Gianelli per la scuola dell’infanzia Mazzini, in attesa di realizzare l’ampliamento delle plesso Est e la costruzione della nuova scuola grazie ai fondi ottenuti da Pnrr, pari a 2.350.000 euro»