Avvio positivo per la Borsa di Milano: l’indice Ftse Mib segna un aumento dello 0,33%. Dopo i primi scambi sale a +0,76%. Tra i titoli in evidenza Tenaris (+4,38%), Unipol (+2,24%) e Diasorin (+2,15%). In calo Leonardo (-1,6%) e Tim (-1,53%).

Trend simile in Europa: Londra parte piatta, ma Francoforte sale dello 0,4% e Parigi dello 0,3%.

Mercati azionari asiatici in tenuta nonostante le manovre militari della Cina attorno a Taiwan. In aumento dello 0,6% il listino di Tokyo.

Il prezzo del petrolio è poco mosso questa mattina dopo la decisione del vertice Opec+ e soprattutto dopo i dati sull’aumento delle scorte americane registrato ieri. Il Wti con consegna a settembre è praticamente invariato rispetto a ieri sera a 90,69 dollari al barile (+0,03%), mentre il contratto sul Brent di ottobre segna -0,12% a 96,66 dollari.

Stabile il cambio euro-dollaro.

L’euro segna una variazione minima di -0,02% a 1,0164 contro la moneta americana.

Il rapporto di cambio con lo yen è invece a 136,5785, in rialzo dello 0,34%.

Lo spread tra Btp decennale italiano e corrispondente Bund tedesco è in diminuzione a 209 punti base. Il rendimento è a +2,89%