Banca Mediolanum annuncia che agevolerà i propri clienti e family banker che hanno subito danni materiali all’abitazione e ai beni mobili registrati dopo il maltempo di questo agosto.

Queste le iniziative:

Mutui: riduzione dell’1% dello spread per 2 anni e sospensione della rata mutui per 12 mesi per tutti i contratti in essere;

Fidi e prestiti: applicazione di un nuovo pricing pari ad Euribor 3m +1,5% per 2 anni sui fidi e fino alla naturale scadenza per i prestiti per i quali viene inoltre sospesa la rata per 12 mesi;

Canone di conto corrente e principali operazioni bancarie gratuite e illimitate per 24 mesi;

Attivazione di linee di credito privilegiate su fidi e prestiti con un tasso pari all’Euribor 3m+1,5%.