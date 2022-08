La società Neodecortech, specializzata nella produzione di carte decorative per pannelli nobilitati e del flooring utilizzati nel settore dell’interior design, si è affidata ad Axpo Italia, quarto operatore nel mercato libero dell’energia, con sede a Genova, per compensare le proprie emissioni.

L’accordo, frutto del lavoro del team origination di Axpo Italia tramite l’head of short term PPA Luca Scopelliti, prevede di annullare quasi 8 mila tonnellate di CO2 equivalenti alle emissioni scope 1 e scope 2 annuali della società Neodecortech dei due stabilimenti di Filago (BG) e Casoli (TE) raggiungendo così la carbon neutrality degli stessi.

La partnership tra le due società vede il coinvolgimento di Asja Market, società che fa capo al gruppo Asja Ambiente Italia e che gestisce i VERs.

Per raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile definiti dalle Nazioni Unite nell’agenda 2030, la decarbonizzazione rappresenta uno dei processi più rilevanti da sostenere. Tra gli strumenti a disposizione delle aziende italiane per ridurre progressivamente le proprie emissioni di CO2 figurano i certificati VERs (Verified Emission Reduction).

«Affiancare i nostri clienti nel processo di annullamento di CO2, rappresenta per noi un’ulteriore espansione di servizi su misura per soddisfare esigenze specifiche− commenta Simone Rodolfi, head of origination & business development di Axpo Italia −. Dalla certificazione ambientale ai PPA, che contribuiscono alla transizione ecologica del Paese, il nostro obiettivo è costruire un percorso completo per le aziende che desiderano forniture di energia green, offrendo loro proposte sostenibili e mettendole in condizione di partecipare agli importanti obiettivi di decarbonizzazione e sviluppo sostenibile fissati dalle economie di tutto il mondo per il futuro prossimo».

Ente certificatore dei crediti di CO2 è Rina Services, filiale italiana dell’organismo internazionale di certificazione accreditato presso l’Unfccc per le attività collegate alle validazioni dei progetti inerenti ai meccanismi flessibili previsti dal protocollo di Kyoto. I VERs oggetto del contratto sono con la certificazione di neutralità PAS 2060.

«Il raggiungimento della carbon neutrality per i due stabilimenti di Neodecortech − dice l’amministratore delegato Luigi Cologni − è un risultato molto importante per il nostro gruppo che persegue l’obiettivo di ridurre il più possibile sia l’impiego di materie prime che le emissioni. La neutralità carbonica verrà estesa gradualmente anche alle altre società del gruppo entro il 2023 così che entro tale data avremo raggiunto un risultato davvero molto significativo per contrastare gli effetti del climate change».