Sono iniziati i lavori di manutenzione straordinaria del marciapiede di lungocenta Trento.

L’intervento, che sarà eseguito dalla ditta Cogeca srl la quale si è aggiudicata la gara per un importo contrattuale di 49.664,30 euro, vedrà la sistemazione del marciapiede e l’ampliamento delle aiuole ivi presenti.

Afferma il vicesindaco Alberto Passino: «Sono iniziati questa mattina i lavori di sistemazione del marciapiede di Lungocenta Trento gravemente danneggiato dalle radici dei pini ivi presenti. L’intervento vedrà un ampliamento delle aiuole in modo da tutelare le piante che vi sono a dimora e il rifacimento della parte pedonale. Nelle more dell’intervento è stato necessario interdire i parcheggi presenti in modo da continuare a rendere transitabile la via e per cui saranno previsti degli interventi mirati al loro ripristino».

Il sindaco Riccardo Tomatis afferma: «Con questo intervento non solo metteremo in sicurezza un percorso pedonale che era diventato pressoché inutilizzabile, ma valorizzeremo una passeggiata di grande valore artistico per la presenza delle ceramiche di Albisola. Restituiremo questa via alla città rendendola fruibile per cittadini e turisti generando quel circolo virtuoso anche in grado di allontanare dalla zona cattive frequentazioni».

A seguire (metà settembre) inizieranno anche i lavori sul marciapiede di viale Martiri della Libertà.

Tale intervento sarà eseguito invece dalla ditta F.lli Bologna srl aggiudicatrice della gara con un importo contrattuale di 40.781,16 euro.