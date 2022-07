«Io nasco nel mondo di centrodestra e governo una regione di centrodestra. Vorrei un Paese che si governa come la mia regione in cui si facciano le cose e si aprano i cantieri e non ci siano discussioni sulla necessaria realizzazione di rigassificatori e impianti di smaltimenti rifiuti». Queste le parole del presidente della Liguria Giovanni Toti, riportate dall’Agenzia Dire, in occasione della presentazione a Roma del programma elettorale del sua lista Italia al Centro.

Il governatore si dice aperto a riprendere il dialogo con i suoi alleati in vista delle voto anticipato al 25 settembre, ma sottolinea ancora una volta che nulla sia ancora stato deciso. «Villa Grande e vertici di centrodestra? Li ringrazio che non mi hanno invitato a pranzo visto che sono a dieta. Con il centrodestra abbiamo avuto diversità di vedute, continueremo a chiedere di confrontarci con i programmi e siamo disponibili a farlo con gli amici di centrodestra».

Ritornando sulle possibili alleanze e su quale coalizione possa essere sostenuta dalla sua lista Italia al Centro conclude: «La prossima settimana decideremo le alleanze riunendo gli organi del partito. Mi pare che le coalizioni siano ancora in una situazione nebulosa. Io non ho ancora iniziato a parlarne con nessuno».