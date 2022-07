«Per aumentare l’efficienza del Paese e tornare a correre è necessario semplificare e dare maggiore autonomia alle Regioni, di spesa e di rendicontazione, per poi sottoporre l’operato al giudizio degli elettori».

Lo ha affermato il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti intervenuto alla III Tappa di “L’Alfabeto del Futuro-la Scommessa della mobilità sostenibile”, ieri al teatro Carlo Felice di Genova, intervistato dal direttore della Stampa Massimo Giannini.

Secondo Toti, «Le quote di fondi stabilite per le Regioni non sono funzionali: chi investe di più e meglio deve poter avere l’accesso alle risorse e fungere da traino per il resto d’Italia. Non possiamo farci sfuggire nessuna opportunità. Il Paese va non a due velocità, ma a più velocità, e questo è il risultato di una impostazione centralista e monolitica, non certo di una maggiore autonomia delle varie realtà territoriali».