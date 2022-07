In questi mesi abbiamo la fortuna di disporre dei fiori di zucchina e di zucca (le zucchine sono di stagione, la zucca è pronta per la cucina in novembre ma fiorisce in giugno, luglio, agosto). Finché ci sono approfittiamone, sono così buoni che non a caso hanno dato origine a diverse ricette, anche in Liguria (vedi qui ).

I fiori di zucchina hanno petali più lunghi e appuntiti e sono striati di arancione e verde pallido, quelli di zucca presentano una forma più tozza e una colorazione giallo intenso e sono in genere più grandi. Sono anche un po’ più profumati ma la differenza è minima. Quindi, usate pure quelli che vi capitano, l’importante è che siano freschi, quindi turgidi e non flosci e senza sfumature marroncine.

La ricetta di oggi, che prevede una torta di farina e fiori di zucca o zucchina, altro non è che la Torta Barbotta della Val di Magra (e della Lunigiana). È un ottimo piatto estivo e facile da preparare. Ne esistono diverse varianti, a base di cipolla, di salsiccia, anche con farina di mais, che teniamo in serbo per il futuro anche perché si prestano molto bene a essere consumate nei picnic.

Ingredienti: 1 kg di farina 00, 750 grammi di fiori di zucca o di zucchina, olio extravergine d’oliva, acqua, sale.

Con la farina, l’acqua necessaria, tre cucchiai d’olio e il sale formiano l’impasto che si usa per la torta pasqualina e, in genere, per le torte salate liguri, manipolandolo con le mani per qualche minuto, fino a ottenere una palla soda, elastica, non appiccicosa. Tuffiamo in acqua bollente salata i fiori, dopo avere tolto il pistillo interno (alcuni non lo tolgono). Lasciamoli in pentola per un minuto da quando l’acqua ricomincia a bollire. Quindi li tritiamo grossolanamente con un coltello pesante e li incorporiamo nell’impasto.

Fiore di zucca

Ora bisogna ungere una teglia con pochissimo olio e disporvi uniformemente l’impasto. Aggiungiamo un filo d’olio in superficie, e inforniamo a 190 gradi per circa un’ora.

E la Barbotta è pronta. Da consumare a temperatura ambiente. Con un Colli di Luni Bianco.

Placet experiri!