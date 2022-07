Una nuova linea bus per vivere in modalità sostenibile le serate estive del Tigullio. È questo l’obbiettivo di “Summer Nights”, il nuovo collegamento che da questa sera servirà le località da Sestri Levante a Santa Margherita Ligure fino al Covo di Nord Est. A ideare il nuovo servizio i comuni di Santa Margherita Ligure, Rapallo, Zoagli, Chiavari, Lavagna e Sestri Levante insieme ad Amt e Città Metropolitana.

La nuova linea serale, che assume la numerazione 999, consentirà a turisti e residenti di vivere le serate estive spostandosi tra le località costiere del Tigullio senza il pensiero dell’auto e in maniera più rispettosa dell’ambiente. Il percorso si snoderà lungo l’Aurelia, toccando 28 fermate tra Sestri Levante a Santa Margherita Ligure, attraversando Lavagna, Chiavari, Zoagli e Rapallo.

Questa novità sottolinea ancora una volta la forte attenzione delle amministrazioni verso la valorizzazione dell’ambiente, in questo caso realizzata attraverso la spinta della mobilità pubblica come scelta consapevole per vivere al meglio il territorio.

Un’altra occasione in cui i comuni del Tigullio si dimostrano ancora una volta uniti per garantire, attraverso la mobilità, un servizio di collegamento che potrà essere molto apprezzato da turisti e cittadini.

Summer Nights sarà attiva tutte le sere d’estate fino al 31 agosto: le partenze da Sestri Levante saranno alle ore 18.30, 20.30, 22.30 e 00.30 e quelle dal Covo di Nord Est a Santa Margherita Ligure alle 18.45, 20.45, 22.45 e 1.15.

Per utilizzare la linea valgono tutti i biglietti e gli abbonamenti in vigore sulla rete provinciale. I biglietti ordinari si possono acquistare anche sulla App di Amt.