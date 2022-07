Iniziato a Moneglia l’intervento per contenere la presenza degli ungulati nella strada delle gallerie.

«Nel pomeriggio di ieri – comunica il consigliere regionale Claudio Muzio, capogruppo di Forza Italia e membro della Commissione Ambiente e Territorio – ho effettuato un sopralluogo in località Valle Grande, tra la terza e la quarta galleria tra Riva Trigoso e Moneglia, per concordare l’intervento emergenziale finalizzato ad arginare il pericolo derivante dagli ungulati, in particolare cinghiali e caprioli, che attraversano la strada o entrano nella galleria».

«Mi hanno supportato – precisa Muzio – il consigliere delegato alla Protezione civile del Comune di Moneglia, Leandro Sperini, e il coordinatore per il recupero della fauna selvatica dell’Ambito di caccia Genova 2, Donato Paganini».

In attesa del lavoro definitivo, in serata è stata installata un’inferriata provvisoria per impedire l’accesso a valle degli ungulati. Per gli utenti la raccomandazione è di usare la massima prudenza.