Il Centro di Competenza del Ministero dello Sviluppo Economico, Start 4.0, con sede a Genova, ha investito in una dotazione infrastrutturale proprietaria in favore delle imprese del territorio, per abilitare processi, servizi e attività di digitalizzazione del fisico e simulazioni delle reti elettriche per la sicurezza cyber.

Il prossimo 26 luglio 2022, alle 11, nel sede di Start 4.0, corso Ferdinando Maria Perrone 24, il Centro di Competenza inaugura l’Open Lab, uno spazio di innovazione a disposizione del tessuto economico-imprenditoriale per fare innovazione e test before invest delle tecnologie in due grandi aree della trasformazione 4.0, la digitalizzazione del fisico e la simulazione delle reti elettriche.

Lo spazio è configurato come una vetrina dimostrativa nella quale le strumentazioni di Start 4.0 vengono mostrate e descritte, per essere poi impiegate sul campo da Enti, stakeholders e imprese.

Nel nostro Lab si trovano le strumentazioni necessarie che abilitano il primo step del Digital Twin di un asset fisico di qualsiasi dimensione o complessità (può essere una stanza, un edificio, un ponte, un Porto) e saranno visibili esempi di utilizzo da parte del Centro di Competenza in questi mesi, in contesti differenti. La network & grid simulation di Start 4.0 permette invece di verificare e collaudare una rete elettrica in entrata e uscita. Uno strumento importante in termini di cybersecurity.

All’inaugurazione saranno presenti le imprese del territorio, i principali rappresentanti di Università di Genova, Camera di Commercio di Genova, Confindustria e le istituzioni politiche locali e nazionali.

«Start 4.0 – dichiara la presidente Paola Girdinio – continua a consolidarsi per far crescere l’innovazione delle imprese genovesi, liguri e nazionali. In questi anni abbiamo erogato 2,5 milioni di euro alle migliori imprese hi-tech per sviluppare progetti di innovazione. Questi progetti sono stati realizzati, con un valore del doppio dell’investimento fatto, con una ricaduta sul territorio quindi di oltre 5 milioni di euro. Con gli Open Labs, facciamo ora un ulteriore salto di qualità: sono infrastrutture digitali che ci posizionano in prima linea rispetto ai trend dell’innovazione per imprese e pubbliche amministrazioni».

Programma completo 26 luglio ore 11