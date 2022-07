La giunta regionale della Liguria, su proposta del presidente e assessore alla Sanità Giovanni Toti, ha stanziato 1 milione e 700 mila euro per potenziare le attività legate alla Neuropsichiatria infantile e dell’adolescenza per la presa in carico riabilitativa.

Delle risorse complessive, 234.254,84 euro sono destinate alla Asl 1, 301.995,33 alla Asl 2, 767.162,09 alla Asl 3, 158.197,36 alla Asl 4, 238.390,38 alla Asl 5.

«Questo stanziamento si aggiunge ai 2 milioni di euro che avevamo già messo nel sistema attraverso il piano Restart – afferma Toti – e si inserisce nel lavoro in corso di potenziamento dei servizi e anche del personale in particolare nella Asl 3 genovese. L’obiettivo è quello di rafforzare le attività che vengono svolte sul territorio, attraverso la rete dei centri privati accreditati, traguardando anche una riduzione delle liste d’attesa per la presa in carico dei minori con disturbi neuropsichiatrici e del neuro sviluppo, superando i disagi che si sono verificati negli ultimi due anni soprattutto a causa della pandemia».