Renato Goretta, presidente di Gesta società benefit, già presidente ligure della piccola industria di Confindustria e componente del consiglio di presidenza nazionale della piccola industria, è stato nominato in due gruppi tecnici confindustriali per il biennio 2022-2024: il gruppo tecnico cultura d’impresa presieduto da Antonio Alunni (Fucine umbre) e il gruppo tecnico responsabilità sociale d’impresa presieduto da Cristina Bombassei (Brembo). Per quest’ultimo, per Goretta, è stata una riconferma dopo i lavori dello scorso biennio.

I gruppi tecnici sono organi tecnico-consultivi, composti da trenta imprenditori, che affiancano e coadiuvano il consiglio di presidenza e il consiglio generale di Confindustria. I gruppi tecnici in cui è stato nominato Goretta sono coordinati dalla vicepresidente di Confindustria Katia Da Ros che ha ricevuto le deleghe su ambiente, sostenibilità e cultura.

«Sono particolarmente orgoglioso di queste nomine − dice Goretta − perché rappresentano il mio impegno in Confindustria su temi dei quali mi occupo anche imprenditorialmente e che coincidono con le mie deleghe nel consiglio di presidenza nazionale della piccola industria e perché confermano il riconoscimento per mio territorio, spezzino e ligure e quello che i colleghi nel tempo mi hanno assegnato con la loro fiducia e ai quali devo veramente tanto».