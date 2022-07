Visto il contesto emergenziale di siccità la Regione Liguria ha deciso di accelerare su un provvedimento che mira a favorire il risparmio idrico potabile, differenziando provenienze e usi dell’acqua.

Lo hanno annunciato il presidente della Regione, Giovanni Toti, e l’assessore regionale all’Ambiente e alla Protezione civile, Giacomo Giampedrone, in occasione dell’approvazione in consiglio regionale dell’emendamento per il riutilizzo delle acque depurate per il lavaggio di barche e natanti e per innaffiare giardini pubblici, nell’ambito del disegno di legge omnibus.

Il provvedimento andrà in giunta nei prossimi giorni, in attuazione della normativa statale vigente in materia di risparmio idrico, con l’intento di favorire l’efficienza e il riutilizzo delle acque reflue depurate.