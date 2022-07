La giunta comunale di Recco ha destinato 150 mila euro di fondi del Pnrr per “Lavori di manutenzione straordinaria per il disciplinamento delle acque meteoriche in Località Ageno”, approvando nell’ultima seduta il progetto redatto dal settore Lavori Pubblici.

«Realizzeremo diversi interventi su due tratti stradali di circa 2,5 km, in via Don Angelo Polleri e in via Ageno, con l’obiettivo di migliorare la rete di raccolta delle acque meteoriche, attualmente insufficiente e sottodimensionata», sottolinea l’assessore ai Lavori pubblici Caterina Peragallo.

Per risolvere le criticità riscontrate, tra gli altri interventi (in tutto 10 quelli previsti dal progetto), saranno posate nuove tubazioni, realizzati nuovi pozzetti interrati per la raccolta delle acque, sarà cambiata l’inclinazione della strada per convogliare le acque verso monte, per un tratto di circa 30 metri, e realizzate nuove cunette.