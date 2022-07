Accesso al credito, opportunità offerte dal Pnrr, ruolo delle tematiche Esg (Environmental, Social, Governance) nei criteri e nelle logiche che governano strategie aziendali e investimenti e nelle scelte dei consumatori, necessità di non interrompere i finanziamenti pur nell’incertezza dello scenario attuale: sono i temi sviluppati da Eugenio Puddu, partner Deloitte, e Andrea Perusin, direttore regionale di Intesa Sanpaolo per Piemonte Sud e Liguria nella diretta Linkedin trasmessa da Liguria Business Journal.

Nel corso della trasmissione, che si può rivedere su Linkedin e su Youtube sono stati messi a fuoco problemi contingenti e strutturali ma anche fornite indicazioni per superarli e si sono delineate con chiarezza le prospettive di sviluppo per chi si impegna nelle tematiche Esg (Environmental, Social, Governance): l’attenzione ai valori etici diventa un fattore di competitività. Ma per operare con successo su un mercato instabile come quello odierno bisogna disporre di grande capacità previsionale, disporre di informazioni sempre aggiornate e rivedere le proprie valutazioni a cadenza molto più ravvicinata rispetto a un passato anche recente: in pochi giorni una variazione di costi può cambiare completamente la remuneratività di un’opera o di un intero comparto.

Perusin e Puddu ci indicano le modalità con cui fare fronte a queste nuove sfide.