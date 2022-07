Il Premio Vermentino è una storica rassegna che il Comune di Diano Castello (Im) organizza con l’intento di valorizzare questo pregiato vitigno. Dal 2020 la manifestazione ha assunto carattere nazionale e si svolge su più giornate.

In programma, oltre alla parte concorsuale, sono previste varie iniziative: degustazioni, esposizioni, conferenze, visite e passeggiate guidate, un mercatino di prodotti tipici, un’area street food, spettacoli serali e piatti a tema nei locali del comprensorio.

La 29ª edizione si svolge venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 luglio 2022.

Nella serata di venerdì 8 non è previsto servizio ristoro in piazza Matteotti.

VENERDI 8 LUGLIO

ore 18-22: esposizione bottiglie in concorso – teatro Concordia

ore 18.30-21.30: degustazione* guidata vini in concorso – stand zona teatro Concordia (il costo della degustazione guidata è di 5 euro e comprende anche il calice personalizzato e la “tasca” porta calice).

ore 21: Coppa Vermentino, incontro esibizione di pallapugno tra Amici del Castello (serie C1) e Don Dagnino Andora (serie B) – piazza Matteotti

SABATO 9 LUGLIO

ore 9.30: Vino e piatti tipici, traino di un territorio, incontro tra esperti, produttori e ristoratori, con focus sul Vermentino – teatro Concordia;

ore 17-23: esposizione bottiglie in concorso – teatro Concordia

ore 17-22: mercatino km0, laboratori culturali e di degustazione delle Dop e tipicità liguri Assaggia la Liguria – vie e piazzette del centro

ore 17.15: passeggiata guidata gratuita tra vigne e sentieri intorno al borgo (durata circa 2h30’) – ritrovo sotto le logge, via Meloria – Info e prenotazioni: 340.2440972

ore 17.30: Il Rossese di Dolceacqua, focus e degustazione nel 50° della Doc – teatro Concordia

ore 17.30-22.30: degustazione* guidata vini in concorso – stand zona teatro Concordia

ore 18: presentazione libro Il Signore degli Abissi – teatro Concordia

ore 18.30: cerimonia di premiazione e proclamazione dei vincitori 29° Premio Vermentino – teatro Concordia

ore 19: apertura area ristoro – piazza Matteotti

ore 21.15: Tributo a Morricone, spettacolo musicale a cura dell’Orchestra Musicale Pavese diretta dal M° Carlo Prato – piazza Matteotti

DOMENICA 10 LUGLIO

ore 17: Tra vigne, agrumi e uliveti nella Liguria di ponente, lettura di brani tratti da Passeggiata per la Liguria Occidentale (G. Navone, 1827) e accompagnamento alla visita della Chiesa dell’Assunta a cura del Gruppo Fai Giovani della delegazione Fai di Imperia – Chiesa Santa Maria Assunta (XIII secolo)

ore 17.30-22: degustazione* guidata vini in concorso – stand zona teatro Concordia

ore 17-22: esposizione bottiglie in concorso – teatro Concordia

ore 17-22: mercatino km0, laboratori culturali e di degustazione delle Dop e tipicità liguri Assaggia la Liguria – vie e piazzette del centro

ore 18.30: Pesto Show Assaggia la Liguria, cronaca e degustazione dei suoi ingredienti cruciali, il Basilico Genovese Dop e l’Olio Dop Riviera Ligure e l’abbinamento dei Vini Dop liguri – teatro Concordia

ore 18.30: visita guidata gratuita al borgo, a cura della Associazione Giroborgo – Info e prenotazioni: 333.4775965

ore 19: apertura area ristoro – piazza Matteotti

ore 21: Jokers in concerto, spettacolo musicale – piazza Matteotti

Altre iniziative

– mostra di pittura I Colori dell’estate, a cura dell’artista Paolo Federico della “Associazione I Colori della Gioia” – sala espositiva “U caruggiu dritu” (per i tre giorni).

– esposizione Fiat 500, a cura del Club Golfo Dianese, nella serata di sabato 9.

– piatti a tema nei ristoranti del comprensorio (dettagli sul sito www.premiovermentino.it).

BUS NAVETTA

Sabato 9 e domenica 10 dalle ore 17 alle 23 sarà in funzione servizio bus navetta gratuito continuativo da/per Diano Marina (capolinea via C. Battisti a Diano Marina e piazza Quaglia a Diano Castello).