Si è conclusa ieri a Lerici l’ultima tappa del percorso di selezione di “Nowtilus – Sea Innovation Hub”, un incubatore temporaneo nato con l’obiettivo di scoprire e formare i futuri talenti e di lanciare le idee promettenti legate all’innovazione e alle tecnologie relative all’economia del mare e, da quest’anno, con lo spin-off “Back to Nature” dedicato al territorio.

Il progetto è nato l’anno scorso all’interno del Comitato territoriale Liguria, l’organismo voluto e promosso da Crédit Agricole Italia per supportare la crescita del territorio rafforzando l’interazione con i principali stakeholder.

L’iniziativa, patrocinata dalla Regione Liguria con il sostegno del Comune della Spezia, è promossa da Crédit Agricole Italia, Fondazione Carispezia, Wylab e Le Village by Crédit Agricole Milano.

In questa edizione è emersa, nella totalità dei progetti presentati, particolare attenzione ai temi della sostenibilità. Scafi per imbarcazioni full-electric, materiali riciclabili per sostituire la vetroresina, raccolta e monitoraggio dei rifiuti fluviali, sistemi propulsivi per risparmiare carburante e ridurre le emissioni, boat sharing elettrico. Queste sono solo alcune delle tante idee che sono state presentate alla Giuria.

Le 12 start up ammesse al Selection Day sono state Gerris Boats, Foodinghy, Northern Light Composites, Blue Eco Line, Sailfoil, Outbe, Tigullio Trekking, Enismaro, E-ssence, E-Sea Sharing, Boats and Go, Innavi.

Dopo aver ascoltato le presentazioni delle 12 realtà in gara, la Giuria – composta da 16 membri tra rappresentanti delle aziende partner, promotori e abilitatori – ha selezionato le 8 proposte vincitrici, valutate le più meritevoli per grado di innovazione, qualità del team e fattibilità della proposta.

Si tratta di Blue Eco Line, che ha sviluppato un sistema di monitoraggio dei rifiuti fluviali e un’installazione per la raccolta della plastica direttamente dai fiumi; Northern Light Composites, sviluppatrice di un composito riciclabile per risolvere le problematiche legate al fine vita dei manufatti in vetroresina; Gerris Boats, progettista di una piattaforma scafo a configurazione variabile, pensata e ottimizzata per una nuova generazione di imbarcazioni full-electric; Foodinghy, il primo food delivery per la nautica sia in porto che in rada; Outbe, che vuole sviluppare una piattaforma per connettere in un ecosistema amanti dell’outdoor, scienziati, aziende per vivere e conoscere meglio la natura e l’oceano; E-ssence, che si pone l’obiettivo di creare di una flotta di barche in fibra di carbonio con motore elettrico per offrire un servizio di electric boat sharing accessibile, sostenibile e alternativo; Innavi, un marketplace che aiuta i turisti a costruire la propria vacanza in barca completa con pochi click; Boats and Go, startup che ha sviluppato una piattaforma innovativa di metasearch che confronta i prezzi e le offerte fornite da diversi siti di prenotazione di barche online.

Queste start up prenderanno parte al programma di incubazione, un percorso di business training e mentorship per validare l’idea, analizzare il mercato, sviluppare il business plan, e avere supporto legale e finanziario.

In parallelo, alcune start up in fase più avanzata precedentemente selezionate dai mentor di Wylab, accederanno allo star program, un percorso propedeutico alla presentazione dei propri business durante gli eventi finali di fronte agli investitori e ai potenziali partner commerciali.

Un ecosistema territoriale virtuoso, nato dalla collaborazione tra istituzioni, imprese ed enti di formazione. La Liguria come hub e punto di riferimento per l’innovazione, un modello reso possibile dalla condivisione di risorse e competenze, con l’obiettivo sviluppare progetti innovativi legati al mare e al territorio, due asset fondamentali per l’economia ligure e del Paese.

I partner istituzionali dell’iniziativa sono: Regione Liguria, Comune della Spezia, Camera di commercio di Genova, Camera di commercio delle riviere di Liguria, Confindustria Liguria, Confindustria La Spezia.

Gli abilitatori sono: DIH Digital Innovation Hub, Ernst Young, Gesta Srl, IIT Istituto Italianodi Tecnologia e Leyton, Università degli Studi di Genova, Promostudi La Spezia.

Le aziende sostenitrici che formano il club dei partner: Euroguarco, Eurocolor 2000, San Lorenzo Yacht, Canarbino, Costa Crociere Foundation, Gruppo Duferco, Gruppo Laghezza, Rina, Gruppo Cosulich, Santagata, Zangani, Mitilicoltori Spezzini, Yachline1618.

I promotori sono: Crédit Agricole Italia, Fondazione Carispezia, Wylab, Le Village by Crédit Agricole Milano​.