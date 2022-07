Una lezione di pasticceria d’eccezione per 14 studenti del corso per pasticcere/panettiere di bordo dell’Accademia ospitalità italiana crociere di Arenzano: in cattedra il maestro Iginio Massari che, insieme a otto maestri di Apei – Ambasciatori pasticceri dell’eccellenza italiana, ha tenuto il workshop agli aspiranti chef pasticceri che frequentano il centro di formazione gestito dall’Accademia della marina mercantile e da Costa Crociere.

«Il nostro obiettivo − commenta Massari, presidente Apei − è la divulgazione delle conoscenze da parte dei nostri associati. E la sfida che abbiamo davanti è la formazione dei futuri professionisti di vera eccellenza nei diversi settori di impresa dell’arte dolciaria – pasticceria, lievitazione dolce, gelato, cioccolateria e anche imprenditoria. L’iniziativa con Costa Crociere è la più tangibile testimonianza di come sia doveroso credere nelle capacità e nella voglia di imparare dei giovani e riporre in loro tutta la fiducia possibile».

Il tema del workshop è stato “La colazione all’italiana” che ha permesso agli allievi pasticceri di scoprire i migliori dolci e prodotti tipici della tradizione italiana. Il maestro Massari ha spiegato l’importanza delle materie prime, alla base di ogni prodotto di alta pasticceria. Riccardo Bellaera, corporate pastry chef di Costa Crociere e maestro Apei, ha raccontato l’evoluzione della pasticceria nel mondo croceristico. Gli altri sette maestri Apei hanno illustrato i segreti di creazioni dolci da loro ideate per una perfetta colazione italiana. «Per gli allievi pasticceri di Villa Figoli − racconta Bellaera − avere la possibilità di confrontarsi con maestri del calibro di Iginio Massari è una grandissima opportunità, che sarà da ispirazione per il loro percorso professionale. Il nostro obiettivo è fare in modo che i corsi per pasticceri e panettieri che offriamo in questo centro di formazione rappresentino una vera e propria eccellenza, in grado di attrarre i migliori talenti da tutta Italia».

All’incontro di oggi hanno partecipato anche il ministro per le Politiche giovanili, Fabiana Dadone, l’assessore regionale alle politiche giovanili, scuola, università e formazione, Ilaria Cavo, e il sindaco di Arenzano, Francesco Silvestrini.

«Questa giornata − dice Cavo − conferma la qualità offerta dai corsi di Accademia: qualità in termini di materie insegnate con figure professionali di primo piano, ma anche qualità intesa come esiti occupazionali che questi corsi offrono. In particolare, per i profili formati a Villa Figoli nel settore dell’hotellerie, il 92% di loro trova una successiva occupazione grazie alla sinergia con Costa Crociere. Abbiamo creduto nell’Accademia e abbiamo creduto nell’opportunità del polo di Arenzano nell’ambito di un investimento, dal 2016 a oggi, di 12 milioni di euro dal fondo sociale europeo. L’ultimo monitoraggio dell’Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa, relativo ai corsi Its terminati nel 2020, colloca la nostra regione al secondo posto in Italia per tasso di occupazione. La Regione continuerà a impegnare sui corsi delle Fondazioni esistenti una cifra stimata intorno ai 20 milioni di euro, che si aggiungerà alle risorse per i laboratori attese dal Pnrr. E grazie al rafforzamento del ruolo delle imprese nella programmazione dell’offerta formativa confidiamo di poter incrementare ulteriormente i già ottimi risultati in termini di esiti occupazionali».

Oltre ai 14 allievi che presto partiranno per il loro primo imbarco sulle navi Costa, hanno partecipato alla giornata di formazione di Villa Figoli anche i presidi di istituti alberghieri di Liguria, Piemonte e Lombardia.

La collaborazione con Apei continuerà anche nelle prossime edizioni dei corsi per pasticceri e panettieri che si terranno a Villa Figoli. Sino al 1° agosto sono aperte le iscrizioni al nuovo corso per pasticcere di bordo, rivolto a 20 disoccupati e persone in stato di non occupazione, residenti e/o domiciliati in Liguria. Il corso ha una durata complessiva di 590 ore. Per candidarsi e ottenere ulteriori informazioni basta consultare il sito web di Costa dedicato alla ricerca di personale, oppure quello dell’Accademia.

Accademia italiana della marina mercantile e Costa Crociere hanno già presentato all’Agenzia lavoro formazione accreditamento altri quattro nuovi percorsi di formazione per receptionist, animatori, tour expert e cuoco, che dovrebbero essere attivati nei prossimi mesi.

Il centro di Villa Figoli des Geneys, ad Arenzano, attraverso l’Accademia ospitalità crociere, che vede Costa Crociere come partner dell’iniziativa, è la prima istituzione in Italia dedicata esclusivamente alla formazione di professionisti dell’hotellerie che lavoreranno sulle navi da crociera: cuochi, pasticceri, panettieri, animatori, addetti al servizio clienti e altre figure legate all’accoglienza e all’intrattenimento.

Dalla sua inaugurazione, a fine 2016, l’Accademia ha formato 713 allievi, nelle posizioni di receptionist, cuochi, tecnici, addetti alle escursioni, tecnici dell’intrattenimento, fotografi, animatori e desktop publisher. L’offerta formativa include percorsi Its biennali e corsi per la riqualificazione e aggiornamento degli occupati e per la professionalizzazione dei disoccupati (dalle 300 alle 600 ore). I percorsi vengono finanziati attraverso risorse provenienti dal ministero dell’Istruzione università e ricerca, dalla Regione Liguria (fondo sociale europeo) e dal fondo nazionale marittimi.

«Questa giornata di alta formazione certifica il rilancio delle attività dei nostri corsi di hôtellerie − dichiara Eugenio Massolo, presidente della Fondazione Accademia italiana della marina mercantile − La partnership con Costa rappresenta un valore aggiunto, grazie al quale possiamo dare ai nostri Allievi una formazione di qualità con i migliori esperti di ogni settore. Il mondo delle crociere è davanti a molti cambiamenti, e grazie a un lavoro preciso di didattica è possibile dare risposte adeguate sia alla richiesta di lavoro, sia alla ricerca di personale qualificato da parte delle aziende». «La formazione è di fondamentale importanza per offrire elevati standard di servizio a bordo delle nostre navi − spiega Paolo Tolle, risorse umane di Costa Crociere − Con la ripartenza del turismo si è rimesso in moto un ecosistema importante per l’Italia, e per la Liguria in particolare, che comprende anche le crociere. Solo per il 2022 Costa prevede oltre nuove 500 assunzioni, anche attraverso i corsi che offriamo proprio all’Accademia di Villa Figoli».