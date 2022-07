Il Ministero della Difesa del Regno unito, attraverso i suoi dipartimenti responsabili dei programmi di approvvigionamento e sviluppo delle capacità future, ha assegnato a Leonardo un contratto quadriennale del valore di 71 milioni di euro (60 milioni di sterline) relativo alla terza fase del programma per lo sviluppo di un dimostratore tecnologico ad ala rotante a pilotaggio remoto (RWUAS – Rotary Wing Uncrewed Air System).

Il programma prevede lo sviluppo di un prototipo avanzato destinato ad attività dimostrative in volo e denominato “Proteus” negli ambienti della Difesa britannica. Si tratta di un elemento centrale nella ‘vision’ delle future capacità dell’aviazione della Royal Navy nel contrasto alle minacce sottomarine.

Questo contratto sostiene obiettivi strategici dell’azienda per il suo sito di Yeovil, nel Somerset, già centro produttivo degli elicotteri britannici: espansione delle sue attività e, inoltre, centro di eccellenza per i sistemi a decollo verticale a pilotaggio remoto per impieghi militari. A livello internazionale Leonardo è già al centro di diversi programmi di ricerca e innovazione nel campo dei sistemi a pilotaggio remoto: mobilità aerea, sistemi di combattimento, tecnologie anti-drone, gestione del relativo traffico aereo. L’azienda ha dato prova delle sue competenze e capacità nel settore nel corso di importanti esercitazioni europee come Unmanned Warrior, Italian Blade e Ocean 2020.

Nel Regno Unito Leonardo è un partner fondamentale del Ministero della Difesa e ha già investito in maniera significativa in capacità militari a pilotaggio remoto nel paese. A Yeovil le competenze in campo elicotteristico dal punto di visto progettuale e ingegneristico hanno reso il sito un riferimento anche per sistemi a pilotaggio remoto. L’azienda aveva già realizzato in precedenza diversi progetti di ricerca nelle fasi 1 e 2 del programma RWUAS. La fase 3 sosterrà ed accrescerà queste capacità nazionali di progettazione e sviluppo tecnologico attraverso la realizzazione di un prototipo totalmente nuovo destinato ad attività di volo dimostrativo.