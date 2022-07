Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs annunciano uno sciopero per l’intera giornata di oggi, venerdì 29 luglio, per la chiusura a Fiumara del negozio Scarpe & Scarpe.

Come si legge nella nota congiunta firmata da Alessandro Brusattin (Filcams Cgil Liguria), Silvia M. Avanzino (Fisascat Cisl Liguria) e Cristina D’Ambrosio (Uiltucs Liguria), Scarpe & Scarpe ha avviato la procedura di licenziamento collettivo per i venti lavoratori del negozio presente presso il Centro commerciale Fiumara. Le sigle sindacali hanno proclamato lo stato di agitazione dei lavoratori da oltre dieci giorni. Regione e Comune hanno messo in campo diverse proposte, ma la proprietà si è rivelata indifferente alla richiesta del mantenimento dei livelli occupazionali. È incomprensibile − continua la nota − l’atteggiamento dell’azienda che a parole vorrebbe trovare un’altra ricollocazione su Genova ma nei fatti solo ieri ha mandato una richiesta all’assessore del Comune Mario Mascia, che si è reso disponibile fin da subito, per cercare una soluzione alternativa al punto vendita di Fiumara. Allo stato attuale l’unica certezza rimane il licenziamento dei lavoratori. Quindi la prima azione di sciopero è fissata per l’intera giornata di oggi venerdì 29 luglio.

Il punto di vendita Scarpe & Scarpe presso Fiumara chiuderà il 18 settembre, nel frattempo lo stato di agitazione prosegue.