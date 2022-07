Scuola Nazionale Trasporti e Logistica in partnership con Contship Italia Group spa propone e offre a 12 persone interessate e in cerca di lavoro un’opportunità di formazione finalizzata all’inserimento in azienda.

La figura professionale di riferimento è quella di Manutentore Mezzi Terminal Portuale e la formazione prevista, grazie alle competenze che sarà possibile sviluppare, consentirà di porre le basi per la costruzione di una nuova figura di “Meccatronico Portuale”.

Formata dalla scuola nella sua sede della Spezia, questa figura professionale sarà chiamata ad operare nell’area manutenzione tecnica dei mezzi portuali, per la quale sono richieste competenze meccaniche, elettroniche e informatiche. Il tecnico meccatronico dovrà essere in grado infatti di progettare, sviluppare e controllare sistemi e processi a elevato grado di automazione e integrazione e ad intervenire per introdurre innovazioni e miglioramenti in ambito tecnico.

Diversi i requisiti richiesti per accedere al corso tra i quali figurano: stato di disoccupazione/non occupazione, residenza o domicilio in Liguria e il diploma di scuola secondaria superiore o titolo equipollente che consente l’iscrizione all’università.

I 12 candidati selezionati parteciperanno a un percorso formativo di 600 ore con 297 ore di teoria alla Scuola Trasporti in via del Molo 1/A e stage di 303 ore nel Gruppo Contship Italia spa.

Per iscriversi è necessario che entro le ore 12 del 10 agosto 2022 sia inviata alla Scuola Trasporti la domanda di ammissione seguendo i seguenti criteri: domanda di candidatura in regola sulla normativa vigente sull’imposta di bollo (16 euro), curriculum vitae, copia del titolo di studio, dichiarazione di domiciliazione in Liguria, copia della carta d’identità e due foto tessere.

L’ammissione dei candidati al corso avverrà dopo il superamento di una prova psico-attitudinale e una prova tecnica, colloqui individuali e visite mediche. Al termine del corso, sulla base di un impegno assunto da parte del Gruppo Contship, sarà garantito l’inserimento lavorativo per almeno il 60% delle persone formate e abilitate.

Il bando ufficiale per la presentazione delle candidature è uscito lunedì 18 luglio ed è consultabile sul sito www.scuolatrasporti.com