Proseguono secondo il cronoprogramma i lavori per il miglioramento e l’efficientamento energetico e strutturale di piazza Cavour alla Spezia. «Continuano i lavori di efficientamento di piazza del Mercato sotto tanti punti di vista − dichiara il sindaco Pierluigi Peracchini − in particolare a oggi abbiamo completato la posa dei pannelli fotovoltaici che permetterà un notevole risparmio energetico e una produzione puntuale. La riqualificazione della piazza ha proceduto a step, e continuerà così nei prossimi mesi».

È stata completata la posa dei pannelli fotovoltaici posizionati sulla copertura del “diurno”. I pannelli per ciascuna di esse sono posizionati in 2 strisce da 12 pannelli ciascuna, per un totale di 72 pannelli da 405 w di potenza cadauno. L’orientamento verso sud consente di ricevere il massimo del flusso luminoso del sole, con quantità di irradiazione eccellente. L’impianto sarà gestito con 4 stringhe di uguale grandezza che serviranno 2 inverter da 15 Kw. La potenza è in grado di garantire l’illuminazione del mercato e dei locali interrati del diurno. Contemporaneamente è in corso un intervento di ristrutturazione dei bagni del diurno.

Le fasi successive prevedono l’installazione di una tensostruttura nella porzione di corso Cavour compresa tra i due padiglioni (prevista per agosto) e il conseguente avvio dei lavori per fasi a partire dal mese di settembre. Si prevede una cantierizzazione degli interventi nei padiglioni divisa in tre fasi, tra settembre 2022 e l’estate 2023.