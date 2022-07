L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale ha pubblicato il bando di gara per la realizzazione del nuovo molo crociere su Calata Paita. Si tratta di appalto di sola esecuzione dei lavori di costruzione del nuovo molo, sulla base del progetto esecutivo approvato dall’AdSP.

L’importo dei lavori, compresi gli oneri della sicurezza è pari a 49.923.670,95. I lavori saranno finanziati con 30 milioni del fondo complementare Pnrr e per la differenza con fondi propri dell’AdSP. La durata dei lavori è stata stabilita in 710 giorni naturali e consecutivi.

La procedura di gara è “ristretta”, ai sensi dell’art. 61 del codice dei contratti, ed articolata in due fasi: la Fase 1 di prequalifica degli operatori economici e la Fase 2 di invito a presentare l’offerta rivolto agli operatori economici selezionati in esito alla Fase 1. La Fase 1, ovvero il termine per l’invio della candidatura, scadrà il 31/8/-

L’intervento riguarda la realizzazione del nuovo molo crociere nel primo bacino portuale della Spezia. L’opera avrà una pianta di forma trapezioidale e si estenderà per circa 16.900 mq, consentendo l’accosto di due navi da crociera di ultima generazione lungo i due lati di banchina che si sviluppano per 393 e di 339 metri.

Il molo sarà orientato in direzione Nord -Sud, lungo una linea mediana che forma un angolo di circa 50° con la calata Paita. Dal punto di vista strutturale sarà realizzato mediante cassoni cellulari poggianti sul fondale marino opportunamente consolidato con pali in ghiaia. Il piede dei cassoni sarà protetto con massi guardiani per evitare l’erosione prodotta dalle correnti e dal movimento delle eliche delle navi. Il posizionamento discontinuo dei cassoni lungo la direttrice ortogonale alla linea mediana del molo (molo “a giorno”) consentirà il ricircolo dell’acqua all’interno del primo bacino portuale e lo smorzamento del moto ondoso riflesso dalle banchine.

Al di sopra del nuovo Molo Crociere troverà posto la nuova stazione crocieristica, che avrà una struttura indipendente rispetto al molo, con fondazione su pali posizionati fra i cassoni. L’indipendenza fra le strutture del molo e della stazione crociere sarà garantita dalla progettazione di adeguati giunti strutturali dimensionati sulla base degli spostamenti attesi, anche i fase sismica, nei due organismi statici.

In attesa della progettazione e realizzazione della stazione crociere, il nuovo Molo Crociere assolverà alla funzione di infrastruttura marittima di attracco di navi in transito, con smistamento dei passeggeri su mezzi di trasporto su gomma.