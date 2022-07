Inaugurata alla Spezia una nuova elisuperficie per l’atterraggio diurno e notturno dell’elisoccorso del 118 Liguria.

L’area si trova davanti all’ingresso del centro commerciale Le Terrazze, in via Ettore Cozzani ed è attrezzata con impianto di illuminazione per permettere all’elisoccorso di operare anche di notte. L’accesso all’area coordinato dal 118 La Spezia consente in autonomia ai mezzi di soccorso di accedere all’area per l’imbarco del paziente a bordo dell’elicottero per il successivo trasferimento all’ospedale di riferimento.

Il primo atterraggio, effettuato dall’elicottero Grifo1 partito da Genova, è servito da test di validazione volto al collaudo e test funzionale della pista dopo i lavori di messa a norma che l’amministrazione comunale ha provveduto a eseguire secondo i parametri richiesti dal 118 in particolare l’implementazione dell’impianto di illuminazione preesistente e l’installazione da parte di Terna, sui tralicci vicini all’area, delle luci di segnalazione degli ostacoli al volo.

Alla cerimonia erano presenti il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini, l’assessore ai lavori pubblici Pietro Antonio Cimino, il direttore del 118 Liguria Paolo Frisoni, rappresentanze delle associazioni di volontariato, della protezione civile e del soccorso alpino.