La Scuola nazionale trasporti e logistica in collaborazione con Contship Italia Group lancia il corso di formazione per “Manutentore in ambito portuale“.

Il corso è aperto a 12 persone ed è finalizzato all’inserimento in azienda. La figura in questione opererà nell’area manutenzione tecnica dei mezzi portuali, con competenze meccaniche, elettroniche e informatiche.

Il tecnico meccatronico dovrà essere in grado di progettare, sviluppare e controllare sistemi e processi a elevato grado di automazione e integrazione e a intervenire per introdurre innovazioni e miglioramenti in ambito tecnico.

Il corso si svolgerà alla Spezia, da settembre 2022 a febbraio 2023: avrà una durata di 600 ore, da svolgere sia in aula sia in stage in azienda.

Al termine del percorso formativo, sulla base di un impegno assunto da parte del Gruppo Contship, sarà garantito l’inserimento lavorativo per almeno il 60% delle persone formate e abilitate.

Il bando ufficiale per la presentazione delle candidature verrà pubblicato lunedì 18 luglio. È possibile inviare alla Scuola nazionale trasporti e logistica una manifestazione di interesse immediata tramite il link.