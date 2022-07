Iren Acqua comunica che, a causa di un danno provocato da una ditta che stava eseguendo lavori di scavo in Via Torti, si è reso necessario interrompere la fornitura idrica a diverse utenze nelle seguenti via del Comune di Genova:

Via Torti

Via Blelè

Via Donghi

Salita della Noce

Via Alberti

Viale Benedetto XV

zone limitrofe

I lavori di riparazione sono già in corso, e si prevede che il servizio sia regolarmente ripristinato attorno alle ore 17.