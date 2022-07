Nasce a Venezia la prima piattaforma digitale che consentirà agli yacht di navigare, inizialmente in Mediterraneo, azzerando i tempi delle procedure burocratiche e ai loro proprietari e ospiti di conoscere in tempo reale l’offerta di servizi e di esperienze esclusive di cui potranno giovarsi nei territori turistici, primo fra tutti quello italiano.

La piattaforma on line che è entrata ufficialmente in funzione in queste ore conta su circa 40 comandanti di yacht che hanno accettato di sperimentarla a bordo. È in grado di automatizzare le procedure da ottemperare per entrare nei diversi porti; verificare la disponibilità di pontili ai quali ormeggiarsi, sapere con un solo clic quanto il “soggiorno” nelle acque di quel dato porto turistico costerà.

Utilizzando la piattaforma lo yacht è in grado di conoscere on-line, attraverso un port cost calculator, ogni dettaglio dei costi portuali che si troverà ad affrontare, disporrà dell’intera documentazione sulle procedure che potrà essere inviata tutta on-line e in parte già memorizzata e disponibile dal suo agente, conoscere per tempo la disponibilità e prenotare i posti barca. La piattaforma si pone da un lato come acceleratore e agevolatore per il turismo di lusso, dall’altro come la chiave per far conoscere al mondo dello yachting e quindi alla clientela internazionale della fascia più alta del mercato turistico, tutte le opportunità ma specialmente le eccellenze dei territori.

Il progetto lanciato dal gruppo Acquera (che in fase iniziale sarà strettamente connesso all’attività e ai servizi offerti dal gruppo stesso) segna una mini-rivoluzione nel mercato dello yachting creando le premesse per una connessione diretta e sino a oggi impossibile, fra armatori, comandanti e territori.