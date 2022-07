Una giornata all’insegna dello sport e della solidarietà. Oggi, al Circolo Golf e Tennis Rapallo si è tenuta la seconda edizione di NoiGenova Golf Cup, un torneo di golf organizzato dall’Agenzia Generali Genova Piazza Dante, al quale quest’anno è stata associata una lotteria di beneficenza per sostenere le attività dell’Associazione Il Porto dei piccoli.

L’evento ha registrato una grande partecipazione da parte del pubblico, non solo appassionati di golf e sport, ma anche curiosi, che si sono avvicinati per saperne di più su questa disciplina. In molti hanno offerto il proprio contributo all’associazione, tramite la lotteria e le donazioni.

Nato da un’idea di Gloria Camurati Leonardi, Il Porto dei piccoli si rivolge ai bambini e ai ragazzi in cura presso le pediatrie del territorio ma anche a domicilio, offrendo un supporto a tutto il nucleo familiare. Il mare rappresenta la caratteristica costante dell’operato dell’associazione, in quanto elemento che unisce e porta serenità nei contesti di vulnerabilità.

Oltre 11 mila i bambini e ragazzi coinvolti in diverse regioni italiane nei 17 anni di attività dell’associazione. A contraddistinguere Il Porto dei piccoli è la sua professionalità: grazie a un team di psicologi, pedagoghi e biologi marini, l’associazione offre dei laboratori specializzati incentrati sui temi del mare e del porto. Tutto questo attraverso il modello anglosassone del Play Specialist, che si fonda sull’utilizzo del gioco, elemento principe nella crescita del bambino, come strumento di sostegno durante il percorso della malattia.

«Vogliamo ringraziare di cuore Carlo Tenderini, Agente Generale dell’Agenzia Generali Genova Piazza Dante, per averci coinvolto nel torneo e tutte le persone che hanno offerto il loro contributo. Per noi, ogni aiuto fa la differenza e ci permette di continuare a offrire il nostro sostegno – dice Camurati Leonardi – Una delle caratteristiche principali dell’operato della nostra associazione è la presenza giornaliera durante i momenti di fragilità. I nostri professionisti offrono un sostegno che non è semplicemente ludico, ma ha anche una forte componente educativa, di rispetto e salvaguardia dell’ambiente».

«Da appassionato di golf, ho avuto l’idea di realizzare questo momento conviviale, in una cornice splendida come quella del campo di Rapallo: un momento di networking, finalmente insieme, per vivere qualche ora di spensieratezza e competizione. Voglio anche ringraziare tutti gli sponsor di questa edizione che hanno voluto condividere con noi questa iniziativa», conclude Carlo Tenderini, agente di Generali e ideatore della manifestazione.