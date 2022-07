Dopo la rinuncia alla carica di consigliere comunale di Genova di Daniele Pallavicini (Lista Toti per Bucci), scelta presa per “motivazioni personali e che, al pari, diventa dunque necessaria per motivi di incompatibilità delle cariche, sia riguardo alla mia attività imprenditoriale sia a quella associativa”, in sala rossa entra Lorenzo Pellerano.

Pellerano, ex consigliere regionale della lista Biasotti, è risultato primo dei non eletti con 473 preferenze.

“Stamattina in studio ho ricevuto un plico dal Comune. Una bella novità: martedì 5 luglio prenderò parte alla prima seduta del nuovo Consiglio Comunale – scrive Pellerano in un post su Facebook – Sapevo che il buon risultato raggiunto consentiva di mettere in conto un ingresso a Palazzo Tursi. Non pensavo con questa tempistica. Sono molto felice ed emozionato. Una corsa fino all’ultimo metro. Ora comincia una nuova avventura. Un grande grazie ad ognuna delle 473 persone che hanno scritto il mio cognome su quella scheda azzurra. Il mio risultato è il vostro. Farò del mio meglio e cercherò di essere un riferimento per tutti quelli che vorranno partecipare, in mille forme, alla vita pubblica ed alle decisioni della città”.