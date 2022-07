Fondazione Edoardo Garrone cerca un territorio in cui realizzare la terza edizione del progetto Appennino per il rilancio e lo sviluppo sostenibile delle zone montane.

Il progetto sostiene la nascita di nuove giovani imprese, attraverso l’alta formazione dell’incubatore ReStartApp, e mira a consolidare il tessuto imprenditoriale esistente, grazie ai percorsi di accelerazione (Vitamine in azienda e creazione di reti – Imprese in rete) dedicati alle imprese locali.

«Con progetto Appennino — dice Alessandro Garrone, presidente della Fondazione — stiamo sperimentando nuove modalità di partecipazione ai processi di sviluppo locale, mettendo a disposizione delle aree appenniniche competenze, relazioni, risorse e strumenti pratici. A confermare la validità del nostro approccio, una solida rete di partner che condividono la nostra visione di sviluppo delle aree interne e montane: una visione capace di integrare le dimensioni economiche, sociali e ambientali e di mettere al centro i giovani, con le loro idee e i loro progetti ma, soprattutto, con le loro iniziative imprenditoriali. Solo attraverso la collaborazione, tra soggetti privati e pubblici, imprese e territori, è possibile affrontare l’importante sfida del rilancio dei nostri Appennini, tassello essenziale di una sfida ancora più impegnativa, quella della transizione ecologica del nostro Paese».

Possono candidarsi enti privati e pubblici, costituiti in partenariati guidati da una fondazione (bancaria, d’impresa, di famiglia o di comunità), che rappresentino specifiche aree appenniniche di tutta Italia e vogliano accogliere sul proprio territorio il modello di rilancio e di sviluppo sostenibile degli Appennini promosso da Fondazione Edoardo Garrone. Partner del progetto sono: Fondazione Symbola, Legambiente, Uncem, Alleanza mobilità dolce, Club alpino italiano, Fondazione Cima, Federbim, Federforeste, Pefc Italia, Open fiber e Tiscali.

La chiamata per i territori è disponibile online e per candidarsi c’è tempo fino al 28 ottobre. Fondazione Garrone selezionerà almeno due territori che accederanno alla successiva fase di confronto e di approfondimento, per individuare il partenariato 2023.

Attualmente, in Irpinia, è in corso la seconda edizione di progetto Appennino, realizzata in collaborazione con il Comune di Avellino, insieme al Comune di Mercogliano e alla Fondazione Polo Terra, in rappresentanza del territorio denominato “Area Vasta di Avellino”.