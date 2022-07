Crédit Agricole Italia e Fondazione Carispezia, in collaborazione con Caritas Diocesana, sostengono gli studenti universitari attraverso il prestito d’onore “Finanziamo gli studi”.

Il progetto è dedicato ai giovani che si iscriveranno nel prossimo anno accademico o che già frequentano corsi di specializzazione post diploma o post laurea e master. Gli studenti saranno selezionati per requisiti di merito scolastico, patrimoniali e di residenza geografica.

«Un intervento concreto che si inserisce in un percorso intrapreso da tempo insieme a Fondazione Carispezia — dice il responsabile della direzione regionale Liguria di Crédit Agricole Italia, Silvano Piacentini — e testimonia la volontà dell’istituto di continuare a garantire un sostegno forte al territorio. “Finanziamo gli studi” è il prestito d’onore pensato per dare un servizio innovativo agli studenti, ma anche per essere uno strumento di educazione alla gestione responsabile del risparmio e un’opportunità di crescita personale e sociale per gli studenti più meritevoli».

Per maggiori dettagli è possibile rivolgersi alle filiali di Crédit Agricole Italia della provincia della Spezia e della Lunigiana.