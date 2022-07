Il nuovo presidente di Federmanager Liguria è Luca Barigione. Accanto a lui alla guida dell’associazione per il prossimo triennio ci sarà Paolo Filauro (vicepresidente).

«Innanzitutto — dichiara il neoeletto presidente — voglio ringraziare il presidente uscente Marco Vezzani per l’ottimo lavoro svolto. Il mio obiettivo sarà di proseguire il suo cammino valorizzando al massimo il ruolo di tutti i manager nella nostra regione dopo un periodo difficile che ora sembra finalmente volgere al termine. Il rilancio delle nostre aziende e del tessuto economico e sociale della nostra amata Liguria passa soprattutto dalla nostra capacità di fornire risposte concrete ed efficaci mettendo a disposizione le nostre competenze ed esperienze».

Roberto Casini è stato nominato tesoriere e la giunta sarà così composta: Michela

Minardi, Antonio Andreotti, Luciano Gandini, Claudio Percivale e Pierluigi Curletto.

Barigione è nato a Genova nel 1976. Laureato in Economia e commercio, è dirigente

d’azienda da oltre 15 anni. Chief financial officer e consigliere delegato di Netalia, società leader nel settore del public cloud nazionale, è stato a lungo il responsabile della pianificazione e controllo di gestione in Postel (società del Gruppo Poste Italiane). Nel tempo libero presta le proprie competenze al servizio di start up/pmi in qualità di advisor pro bono.