Il Partito democratico ligure, in vista del 25 settembre, dà il via alla campagna elettorale con un invito alle cittadine e ai cittadini di diventare volontari Pd e unirsi alla mobilitazione casa per casa, strada per strada.

«Il 25 settembre – dice la segretaria regionale del Partito democratico Valentina Ghio – è una data importante per cambiare il nostro Paese e anche per incidere sulla nostra Regione, mettendo in campo risposte concrete per migliorare la vita delle persone su scuola, salute, protezione del nostro ambiente, lavoro, per dare opportunità ai ragazzi. Questo cambiamento può avvenire se lo costruiamo insieme. Da qui l’invito a far parte della squadra delle volontarie e volontari del Pd. Solo insieme si può cambiare».

Per far parte della squadra dei volontari Pd e contribuire in questo percorso verso le elezioni, chi è interessato può compilare il form a questo link e scegliere se essere ‘Volontario digitale’, commentando, condividendo e diffondendo le battaglie del Partito Democratico sui social o ‘Volontario fisico’ diventando protagonista della campagna del Partito Democratico sul proprio territorio, facendo volantinaggio, organizzando incontri o andando porta a porta per parlare con le persone.

L’appello è partito a livello nazionale dal segretario del Partito Democratico Enrico Letta che sui social, con un video messaggio, ha lanciato la mobilitazione per ampliare la squadra dei volontari Pd.