Marina di Santa Margherita Ligure mette a disposizione dei suoi ospiti un servizio shuttle gratuito con due auto elettriche. Il progetto è realizzato dalla Progetto Santa Margherita, società che si occupa della gestione della marina, in collaborazione con Ds Automobiles.

«Questa iniziativa che ha in sé un obiettivo di promozione di tutto il territorio — dice il sindaco di Santa Margherita Ligure Paolo Donadoni — consentirà ai diportisti che raggiungeranno dal mare la città di scoprire le bellezze del nostro territorio in maniera sostenibile».

Le due auto elettriche (DS 3 E-TENSE) saranno gestite dal personale della Marina e saranno disponibili per tutta la stagione estiva. La ricarica dei veicoli sarà possibile grazie alla nuova colonnina di TheF Charging: si tratta di una Wallbox AC con 2 punti di ricarica, da 22kW ciascuno, disponibile per tutti i veicoli elettrici di passaggio a Santa Margherita Ligure. «Dopo il rilancio del servizio di bikesharing dello scorso anno — racconta l’amministratore unico della Progetto Santa Margherita, Alberto Cappato — questo nuovo progetto conferma e rafforza la nostra convinzione che ognuno di noi, con gesti concreti, può fare la sua parte per preservare l’ambiente».