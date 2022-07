Arrivano le prime aggiudicazioni dei bandi dell’agenzia del Demanio chiusi lo scorso maggio con l’obiettivo di recuperare e rilanciare beni in disuso, assicurandone la fruizione pubblica.

Tra questi c’è Villa Lieta a Sanremo che è stata aggiudicata da AM Costruzioni che ha proposto la valorizzazione della dimora tramite due differenti destinazioni d’uso: il recupero e la creazione di due serre, la serra botanica con percorso botanico e la serra della lettura dedicata ad incontri ed eventi culturali; il recupero della dependance come struttura di accoglienza e ospitalità per anziani e diversamente abili, che potranno usufruire nel corso del loro soggiorno oltre che di parte del giardino anche delle iniziative di socialità che saranno organizzate nell’ambito della valorizzazione turistica del bene.

L’obiettivo dei bandi del demanio è individuare percorsi di rigenerazione del patrimonio che valorizzino la natura dei beni di proprietà dello Stato e creino occasioni di sviluppo per i territori. L’agenzia affida i beni individuati, per un massimo di 50 anni, a privati in grado di farsi carico del loro recupero, riuso e buona gestione.