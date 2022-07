La Liguria risulta 13esima nella classifica stilata da Crea Sanità (Centro per la Ricerca Economica Applicata in Sanità Sanità) nel suo ultimo Rapporto sulle Performance Regionali, giunto alla decima edizione e presentato oggi in Senato.

Lo studio è frutto del contributo di un panel di 107 esperti basato su una valutazione che unisce le preferenze di utenti, istituzioni, professioni sanitarie, management aziendale e industria medicale, relativi a 6 parametri: Appropriatezza, Economico-Finanziaria, Equità di accesso, Esiti, Innovazione e Sociale.

Dall’analisi emerge che la migliore assistenza per i cittadini, sanitaria e sociale, è offerta in Emilia Romagna e Veneto, ai primi due posti in classifica, mentre la peggiore è in Calabria, all’ultimo posto.

Quasi un terzo delle regioni non arriva neppure a un livello pari al 30% del massimo ottenibile. Quattro regioni sembrano avere livelli complessivi di tutela significativamente migliori dalle altre: oltre a Veneto ed Emilia Romagna, con il 54% ed il 52%, anche Toscana e Lombardia, con il 48% e al 44%.

Nel secondo gruppo ci sono altre quattro regioni, con livelli di performance superiori al 40%: P.A. di Trento, Umbria, Friuli Venezia Giulia e P.A di Bolzano. Nel terzo gruppo invece Sardegna, Piemonte, Valle d’ Aosta, Marche, Liguria e Lazio e Basilicata, con livelli compresi nel range 30-40%. Infine, 6 regioni hanno livelli inferiori al 30%: Sicilia, Puglia, Molise, Abruzzo, Campania e Calabria.

Di seguito le classifiche regionali in base alle cinque categorie:

Clicca qui per consultare il rapporto integrale