Nuovi casi in crescita del 24,3%, 1.442 positivi ogni 100 mila abitanti. Pazienti Covid in area medica al 22,3%, occupazione delle terapie intensive per Covid pari al 4,6%. Secondo l’ultimo monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe, nell’ultima settimana presa in esame (6-12 luglio), rispetto a quella precedente, sono in aumento gli indicatori relativi all’occupazione ospedaliera, ma il tasso di crescita dei nuovi positivi rallenta sensibilmente.

Il trend si rileva anche a livello nazionale: «L’aumento dei nuovi casi settimanali, +22,4% rispetto alla settimana precedente – precisa Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe – registra il valore più basso da quando, a metà giugno, si è registrata l’inversione della curva. Nella settimana 6-12 luglio i nuovi casi si attestano oltre quota 728 mila, con una media mobile a 7 giorni che supera i 97 mila casi al giorno».

Il punto sui vaccini: resta ancora senza copertura l’8,1% dei liguri (d’età superiore ai cinque anni). Il 4,7% dei liguri è senza vaccino, ma è guarito dall’infezione da meno di 180 giorni.

Non ha ancora ricevuto la terza dose il 14,2% dei liguri, mentre il 3,5% è guarito dalla malattia da meno di 120 giorni.

La copertura vaccinale nella fascia d’età 5-11 sale al 27,1% (ciclo completo) e al 2,9% (solo prima dose).

Per quello che riguarda la quarta dose, in Liguria le persone immunocompromesse sono coperte per il 36,9%, contro una media italiana del 47,8%. Superiore alla media nazionale il dato sulla copertura con quarta dose per le persone over 80, fragili 60-79 anni e ospiti delle rsa: in Liguria sono il 31,6%, a fronte di una media italiana del 22,5%.