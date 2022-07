654 mila euro per potenziare la ciclopedonale di Ventimiglia e ripristinare parte dei percorsi danneggiati. A tanto ammonta il finanziamento ottenuto dalla Regione Liguria per sostenere il progetto Edumob 2 che ha l’obiettivo di favorire l’utilizzo della mobilità sostenibile.

Edumob 2 ricade all’interno del Programma Interreg Alcotra 2014-2020 e prevede interventi di messa in sicurezza di percorsi ciclabili danneggiati dalla tempesta Alex del 2 e 3 ottobre 2020.

«Da marzo scorso Ventimiglia ha la sua nuova ciclopedonale – sottolinea l’assessore allo Sviluppo economico di Regione Liguria Andrea Benveduti − Edumob è un progetto nato da lontano, dall’impegno del mio predecessore Edoardo Rixi e dell’onorevole Flavio Di Muro, nell’intercettare risorse europee del programma Interreg Alcotra per rafforzare e ampliare la passeggiata. Così è stato fatto, con un impegno di oltre 490 mila euro, che rappresenta per tutto il ponente ligure un elemento di sviluppo economico, sia dal punto di vista di promozione turistica che di sostenibilità ambientale. Ora abbiamo ottenuto dal comitato di sorveglianza del Programma Alcotra 2014-2020 l’approvazione del progetto Edumob 2, che, in continuità con quanto già fatto, sosterrà Ventimiglia per sviluppare con altri 654 mila euro questa infrastruttura e nuove forme di mobilità ecosostenibili».