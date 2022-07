Antonella Ortelio è la nuova responsabile della zona Cgil Tigullio Golfo Paradiso. Ortelio prende il posto di Domenico Del Favero alla guida del sindacato dal 2015.

Ortelio, sposata, due figli, entra nel Comune di Lavagna nel 1983. L’anno dopo diventa delegata della Funzione Pubblica Cgil dove resta sino al 1998 anno in cui viene distaccata part time per occuparsi, per la Segreteria della categoria del comprensorio, delle autonomie locali. A seguito della fusione tra la Camera del Lavoro di Chiavari con Genova, Ortelio entra nella Segreteria della Funzione Pubblica provinciale diventando la responsabile di tutti i comparti pubblici della zona del Tigullio.

Nel 2010 è stata eletta Segretaria Generale della categoria a livello provinciale. La Funzione Pubblica organizza e tutela i lavoratori dello Stato, del Parastato, della sanità pubblica e privata, degli enti locali, delle aziende, del settore socio sanitario assistenziale educativo privato, dell’igiene ambientale pubblica e privata.