Quest’anno il contributo regionale per i centri estivi ammonta a 3 milioni di euro in voucher settimanali, 90 euro per i bimbi dagli 0 ai 5 anni, 70 euro per i bimbi dai 5 anni in su e 150 euro per i minori profughi ucraini.

«Le domande avute fin qui valgono circa 460 mila euro a fronte di una cifra complessiva di 3 milioni. Vuole dire che tutto sta andando secondo le aspettative», commenta l’assessore regionale Ilaria Cavo durante la visita di questa mattina nella scuola comunale dell’Infanzia di via Montezovetto e l’istituto ‘Immacolatine’ di via Padre Semeria insieme al neo assessore ai Servizi educativi 0-6 del Comune di Genova Marta Brusoni.

Le domande di voucher vengono raccolte dagli enti gestori che poi le presentano a Regione attraverso Filse. Il 15 luglio si chiude la prima finestra mentre la seconda finestra per la presentazione delle domande sarà dal 18 luglio al 10 agosto.

L’ordinamento delle graduatorie relative al target ‘Bambini nella fascia di età 0–5 anni’ e al target ‘Bambini e ragazzi nella fascia di età 6–17 anni’, rispetta i seguenti criteri di priorità: maggior grado di impegno in attività di lavoro da parte dei genitori del bambino o adolescente; condizione di disabilità del bambino o adolescente; documentata condizione di fragilità del nucleo familiare di provenienza del bambino o adolescente; indicatore della situazione reddituale, valido ai fini Isee.