Mercoledì 13 luglio, alle 18, a Genova, Villa Ronco, a cura della CdO – Compagnia delle Opere si terrà un incontro sulla «business generation», che significa ricerca di nuove opportunità, nuovi clienti, mercati e sbocchi. Coltivare un’attitudine esplicita e competenze specifiche per rendersi attrattivi è una delle leve più strategiche e, al contempo, più bisognose di innovazione.

Di fronte a una vera e propria proliferazione degli strumenti per la promozione del proprio business, imprenditori e professionisti non possono limitarsi ad affrontare il tema della business generation solo saltuariamente, affidandosi all’improvvisazione. Come avere un approccio più sistematico alla ricerca e allo sviluppo di nuovi clienti?

Tutte le principali leve aziendali sono interessate da profondi cambi di paradigma, e anche lo sviluppo di nuovo lavoro e il contatto con nuovi clienti non sono esenti dalla necessità di cambiare. Spesso i tentativi ritenuti in fase di avvio più improbabili o eccessivi sono quelli che svelano potenzialità inattese, a patto di perseguirle con metodo: attraverso le due storie di IRC e Tonitto, si studierà come approcciare nuove mercati fisici o nuovi canali di vendita digitali, magari finora sconosciuti o ritenuti “inarrivabili”.

L’incontro si focalizzerà su come è possibile dedicarsi a un metodo per cercare di stare su mercati improbabili, seguendo il Metodo Lab, una modalità di lavoro guidata basata sul confronto e la condivisione di esperienze.

A seguire, secondo il “Metodo Lab”, i consueti gruppi di lavoro basata sul confronto e la condivisione di esperienze.

Step 1 Perché mi riguarda (home session)

Alcune domande-guida per prepararsi e riflettere sulla propria azienda

• Hai in corso desidereresti pianificare azioni particolarmente innovative o inusuali, o

semplicemente ritenute “troppo audaci”. su mercati fino ora non frequentati?

• Cosa ti ostacola e cosa ti aiuta nell’esperienza fatta o nel desiderio di pianificarla?

Step 2 Perché è possibile e necessario (live session)

Case history «anti-alibi»: uno come me che ha fatto quel che a me sembra

impossibile

Intervengono:

Gianni Landro, IRC

Alberto Piscioneri, Tonitto

Step 3 Come lo affronto (live session)

Dialogo e confronto in gruppi guidati da un facilitatore.

Prenotazione obbligatoria entro l’11 luglio.

