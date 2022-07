Bper Banca comunica che, nel corso del periodo di adesione avviato lo scorso 11 luglio 2022 e sino alla data odierna, sono state portate in adesione all’offerta obbligatoria complessivamente 81.408.752 azioni ordinarie. Pertanto la banca emiliana ha superato la soglia del 90% del capitale di Carige, avendo raggiunto il 90,8%.

In una nota di Bper si legge: «Con riferimento: (i) all’offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria, ai sensi degli artt. 102 e 106, comma 1, del TUF (l’“Offerta Obbligatoria”) sulle azioni ordinarie (le “Azioni Ordinarie”) di Banca Carige S.p.A. (“Carige”), e (ii) all’offerta pubblica di acquisto volontaria, ai sensi dell’art. 102 TUF (l’“Offerta Volontaria” e, congiuntamente all’Offerta Obbligatoria, le “Offerte”), sulle n. 20 azioni di risparmio (le “Azioni di Risparmio” e, congiuntamente con le Azioni Ordinarie, le “Azioni”) di Carige, promosse da BPER Banca S.p.A. (l’“Offerente”), l’Offerente comunica che, nel corso del Periodo di Adesione avviato lo scorso 11 luglio 2022 e sino alla data odierna, sono state portate in adesione all’Offerta Obbligatoria complessivamente n. 81.408.752 Azioni Ordinarie».

«Pertanto, alla data odierna – prosegue la nota – la quota di capitale ordinario che sarà posseduta dall’Offerente supera la soglia del 90%, avendo raggiunto il 90,8% del capitale sociale ordinario dell’Emittente tenuto conto (i) delle n. 81.408.752 Azioni Ordinarie portate in adesione all’Offerta Obbligatoria durante il Periodo di Adesione (pari al 10,7% circa del capitale sociale ordinario dell’Emittente), (ii) delle n. 5.178.966 Azioni Ordinarie acquistate al di fuori dell’Offerta Obbligatoria successivamente alla Data del Documento di Offerta (pari allo 0,7% circa del capitale sociale ordinario dell’Emittente); (iii) delle n. 219 Azioni Proprie oltre a n. 44 vecchie azioni ordinarie del valore nominale unitario di Lire 10.000, pari allo 0,00003% circa del capitale sociale dell’Emittente, e (iv) delle n. 604.154.459 Azioni Ordinarie già di titolarità dell’Offerente (pari al 79,418% circa del capitale sociale dell’Emittente)».

Bper precisa che l’obiettivo finale delle offerte rimane il delisting di Carige.

Il periodo di adesione alle offerte terminerà alle 17.30 (ora italiana) di domani, 29 luglio 2022, che rappresenta il termine ultimo per i titolari delle azioni per portare in adesione alle offerte le proprie azioni.