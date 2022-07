Chiusura brillante per la Borsa di Milano che termina la seduta a +3,05% (Ftse Mib a 21.558 punti), l’All share a +2,94% (23.568 punti), mentre il Ftse Italia Growth chiude a +0,74% (9.131 punti). Pochi i ribassi e l’unico rilevante è quello di Amplifon (-4,35%). Saipem guadagna il 24,3%, Tenaris il 10,13%, mentre Iveco Group il 7,18%.

Anche le Borse europee chiudono in netto rialzo dopo i verbali delle riunioni di giugno della Fed e della Bce. I mercati, in particolare, guardano con ottimismo la stabilizzazione del prezzo del petrolio e le misure indicate dalla Fed per il contenimento dell’inflazione in Usa. In positivo Francoforte (+1,97%), Parigi (+1,6%) e Londra (+1,14%).

Prezzo del petrolio in forte risalita con il Wti a 104,08 dollari al barile (+5,63%) e il Brent a 106,17 (+5,44%).

Nei cambi in calo l’euro-dollaro a 1,015785 (-0,25%), mentre l’euro yen scende leggermente a 138,135 (-0,19%)

Lo spread tra Btp decennale italiano e corrispondente Bund tedesco ha chiuso a 203 punti base (+2,71%). Il rendimento è a +3,27%.