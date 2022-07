Apertura piatta per la Borsa di Milano (-0,08%) con l’indice Ftse Mib a 21.540 punti. In forte rialzo il titolo Saipem (+19,55%), seguito da Leonardo (+4,4%) e Tenaris (+2,37%). In ribasso Poste Italiane (-1,81%), Unicredit (-1,66%), Iveco Group (-1,18%).

Senza grandi variazioni anche le principali borse europee. Francoforte in calo (-0,23%), come anche Londra (-0,22%), mentre Parigi è piatta (+0,02%).

Le Borse asiatiche chiudono con gli investitori che temono il rischio di recessione. Tiene Tokyo che chiude in positivo (+0,1%).

Prezzo del petrolio in lieve calo: il Wti con consegna ad agosto perde lo 0,1% (102,65 dollari al barile), mentre il Brent sale dello 0,4% (105 dollari).

In diminuzione anche il gas in Europa. Ad Amsterdam il prezzo scende a 175 euro al megawattora, (-4,5% rispetto alla chiusura di ieri).

Nei cambi l’euro viene scambiato a 1,0167 dollari (ieri dopo la chiusura di Wall Street era a 1,0162) e si indebolisce sullo yen (137,91).

Lo spread tra Btp decennale italiano e corrispondente Bund tedesco è in diminuzione a 201 punti base (-0,89%).