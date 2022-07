Apertura in rialzo per le Borse europee, in scia all’andamento generalmente positivo dei mercati asiatici. Parigi e Francoforte sono partire con +1,3%, Londra +1% nonostante le difficoltà del governo che potrebbe andare in crisi, Madrid +1%, Milano +1,30%.

Spread Btp/Bund a 201 punti (+1,76%).

A Piazza Affari è in ripresa Saipem, che intorno alle 9.30 segna +10,8%. Attesa per Tim (+1,6%) che domani renderà pubblico il piano industriale dell’a.d. Pietro Labriola in cui verrà delineato il riassetto delle attività.

Prosegue il rialzo del prezzo del gas: la seduta sul mercato di Amsterdam di riferimento per l’Europa per il metano è iniziata in crescita del 4% a 178 euro al Megawattora, mentre il prezzo del petrolio recupera dopo il calo di ieri: il Wti segna +0,8% tornando sopra 99 dollari a 99,27, il Brent del Mare del Nord+ 0,7%, a 101,41 dollari al barile. Il prezzo spot dell’oro sui mercati asiatici si attesta a 1.740 dollari l’oncia in rialzo dell’1% rispetto ai 1.732 dollari toccati ieri sera dopo la pubblicazione dei verbali della Fed.