Apertura in rialzo per la Borsa di Milano che in apertura guadagna lo 0,35%, con l’indice Ftse Mib a quota 21.769.

Avvio positivo anche per le altre Borse europee: Parigi +0,46%, Francoforte +0,36%, Londra + 0,5% e Madrid +0,24%.

I titoli che registrano un maggiore rialzo a Piazza Affari sono: Stmicroelectronics (+1,83%), CNH Industrial (+0,78%), Telecom Italia (+74%). Scendono Saipem (-2,87%), Terna (-1,13%) Banco Bpm (-1,12%) e Nexi (-1,11%).

Chiusura positiva per tutte le borse asiatiche: Tokyo guadagna il 2,67%.

In aumento/in diminuzione lo spread BTp/Bund in diminuzione a 204 punti base (-2,16%).

Cambio euro/dollaro in crescita con la moneta europea scambiata a 1,0236.

In calo il prezzo del petrolio, il Brent è a 106 dollari (-1,11%) mentre il Wti perde l’1,17% e scende a 103 dollari al barile. Il gas apre in rialzo ad Amsterdam a 156 euro al MWh. Scende ancora l’oro che tocca 1708 dollari l’oncia (-0,2%).