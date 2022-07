Il nuovo Punto cliente di servizio Inps è attivo nella sede del Comune di Bogliasco.

Allo sportello i cittadini potranno usufruire di una serie di servizi: emissione dell’estratto contributivo, l’accesso agli archivi Domus per la verifica dello stato delle istanze presentate all’Inps, l’emissione della certificazione unica per titolari di pensioni e per percettori di ammortizzatori sociali, l’emissione ObisM (cedolino di pensione).

Il servizio si svolgerà, previo appuntamento telefonico, il martedì (dalle 10 alle 12) e il giovedì (dalle 15 alle 17). Sul sito del Comune di Bogliasco sono pubblicati orari e recapiti per accedere al servizio.